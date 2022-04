Verkehrsclub Deutschland (VCD) beim Klimastreik!

Foto: Verkehrsclub Deutschland e.V.

Der VCD Baden-Württemberg unterstützte gemeinsam mit vielen weiteren Verbänden die Forderungen der Fridays for Future nach raschen Emmissionsminderungen und einer friedlichen und gerechten Zukunft. Gemeinsam mit 400 Menschen war der VCD am Freitag 25. März in Esslingen auf der Straße, Demos gab es in über 30 Städten und Kommunen, in Esslingen und Karlsruhe hat der VCD Unterschriften für die Fuß- und Radentscheide gesammelt.

VERANSTALTUNGSHINWEIS

Wandelstadt-Netzwerk-Abend „Mobilität für alle – menschen-, stadt- und klimafreundlich“

Wie können wir unsere Mobilität so organisieren, dass sie nachhaltig und stadtverträglich ist und die Bedarfe aller gut abdeckt? Fachleute und lokale Akteur:innen geben uns Antworten, nennen Fakten und stellen Lösungen vor. Mit uns Bürger:innen sitzen am virtuellen runden Tisch:

Klaus Amler, Referent der BW-Stiftung, Leiter der Studie Mobiles BW

Wolfgang Ratzer, Stadtplanungsamt Esslingen (angefragt)

Tobi Rosswog, Mitautor des „Aktionsbuchs Verkehrswende“,

Christian Lira, InklusivES

Bernhard Münst und Dirk Rupp, StadtMobil Stuttgart e.V.

Wir wollen unter anderem wissen, wie Radfahren und Zufußgehen in Esslingen sicherer und stressfreier werden können, was es für einen zukunftsfähigen Busverkehr braucht, wie wir Carsharing in alle Stadtteile bringen und was die Stadt konkret dazu beitragen kann, um all das zu ermöglichen. Packen wir jetzt die Mobilitätswende in Esslingen gemeinsam an, denn ES liegt in unserer Hand! Zu unserem Kick-off laden Sie ganz herzlich ein: das Klimagerechtigkeitbündnis Esslingen, ADFC, VCD, Bündnis Esslingen aufs Rad sowie FUSS e.V. Esslingen und als Gastgeberin die Wandelstadt Esslingen.

Freitag, 8. April 2022, 20:00 bis 21:35 Uhr im virtuellen Raum unter https://us02web.zoom.us/j/87498909613?pwd=YkFUR1J3V2FuTXc5L1doNkNhK3lLUT09

Meeting-ID: 874 9890 9613, Kenncode: 422844

Anmeldung erbeten an: info@wandelstadt-esslingen.de