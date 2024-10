Vergnügliche Teilnahme bei “Stadt im Überfluss?”

Foto: Marion Haager

Überfluss bei Sport und Gesang? Vom Gegenteil konnten sich die Zuschauer und -hörer am Freitag und Samstag auf dem Bolzplatz bei der Schelztorhalle überzeugen. Der Weingärtner-Liederkranz Esslingen zeigten mit dem FC Esslingen und Friends (junge und ältere Menschen mit und ohne Behinderung) zu welcher Begeisterung das Spielen und Singen in der Gemeinschaft führt. Gemeinsam wurde Fußball gespielt und es wurden Lieder mit gewissem Fußballbezug gesungen. Volkslieder wie “Hoch auf dem gelben Wagen” und “Muss i denn zum Städtele hinaus”, Hits wie “Atemlos” und “Wellerman”, Fangesänge wie “You’ll never walk alone” – es war alles dabei. Martin Hägele hatte als Chormitglied und Trainer inkludierter Fußballmannschaften zusammen mit Chorleiterin Isolde Holzmann die Idee für diesen Event im Rahmen des Kulturfestivals “Stadt im Überfluss?” entwickelt. Ihre begeisternde Präsentation riss alle mit. Musikalische Unterstützung gab es durch Josef Steuer am E-Piano und Stathis mit der Trommel. Der Schlachtruf “Wir sind ein Team!” erklang mehrfach und lautstark. Sport und Gesang in Vereinen, Toleranz und Offenheit – das ist notwendig für Körper, Geist und für ein funktionierendes Miteinander.