Vereinsskitag – Freie Plätze

Foto: Skiabteilung

Anmeldeschluss am 20.12.2025

Piste-Sonne-Pulverschnee mit der Familie, Freunden, Gleichgesinnten mit der Möglichkeit zum Abendessen und/oder Après Ski, das ist das Motto unserer Tagesskiausfahrt ins Skigebiet Silvretta Nova am Samstag den 24. Januar 2026.

Wir werden morgens im Skigebiet Silvretta Nova ankommen und den gesamten Tag Zeit haben uns auf den Pisten auszutoben.

Am Nachmittag wird es an der Alpe Bella Nova Live Musik geben.

Nach Liftschluss bleibt genügend Zeit um ein gemütliches Abendessen in den Lokalitäten vor Ort einzunehmen oder den Après-Ski zu genießen.

Gegen 18:30/19:00 Uhr geht es dann entspannt mit dem Bus zurück nach Hause.

Das Tagesskiausfahrt Paket beinhaltet einen superschönen, gechillten Tag im Schnee, Busreise, Skipass sowie einem Vesper im Bus.

Datum: Samstag 24. Januar 2026 – 5:30 – 23:00 Uhr

Altersklasse: Erwachsene, Familien, Freunde, Jugendliche

Leistungen: Busfahrt, Liftpass, Vesper

Anmeldung über Homepage (www.tsvrsk-ski.de)

Kontakt: Ralph Eckstein (Tel.: 0171 / 42 12 608 oder ralpheckstein@web.de)