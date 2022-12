Veranstaltung zum neuen Klimaschutzkonzept

Foto: Bündnis für Klimagerechtigkeit Esslingen

Am 19.12. sollen die Esslinger Stadträtinnen und Stadträte über das zukünftige Klimaschutzkonzept abstimmen. Das Bündnis für Klimagerechtigkeit informiert am Montag den 12.12. um 19 Uhr über die Inhalte und lädt zum gemeinsamen Gespräch in die vhs ein.

„Wir haben uns mit dem fortgeschriebenen Klimaschutzkonzept eingehend befasst und wollen interessierten Menschen gerne davon erzählen“, sagt der Energieexperte des Bündnis für Klimagerechtigkeit Steffen Petruch. „Der Weg zur Klimaneutralität ist eine große Herausforderung, deswegen braucht es Fachwissen und Engagement vieler Menschen in Esslingen.“ Gemeinderat und Verwaltung seien die entscheidenden Weichensteller, sie könnten es aber nicht alleine schaffen.

Zum vorgelegten Konzept sieht der Zusammenschluss aus 15 lokalen Klima- und Umweltinitiativen konkrete Optimierungen. Natürlich würden Kosten entstehen für kommunalen Klimaschutz, aber den müsse man den Schäden und Folgekosten gegenüberstellen die entstehen, wenn Klimaschutz unterlassen werde. Wegen der dramatischen Folgen für nachfolgende Generationen bewertet das Bündnis den kommunalen Klimaschutz als vordringliche Aufgabe. Der Haushaltsvorbehalt müsse deshalb aus der Beschlussvorlage gestrichen werden.

Die Veranstaltung findet statt am Montag, den 12.12.22, 19 – 21 Uhr in der Volkshochschule, Mettinger Str. 125, Raum 1.07.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Infos unter www.klimagerechtigkeit-esslingen.de