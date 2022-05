Veranstaltung: Krieg, Krisen und Inflation

Foto: Jessica Deiss

Der Krieg in der Ukraine, die Klimakrise, die Corona-Pandemie oder die stark steigenden Preise – wir alle und damit auch unser Gemeinwesen sind mit großen Problemen konfrontiert. Wie gehen wir damit als Staat um? Was bedeutet das für unsere öffentlichen Haushalte? Müssen die Steuern steigen? Geht uns irgendwann das Geld aus?

Darüber sprechen wir am Dienstag, den 24. Mai ab 19:30 Uhr im Historischen Brauhaus Waldhorn (Staiger’s Waldhorn) in Plochingen, Neckarstr. 25 – und als ihr Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Esslingen möchte ich Sie herzlich dazu einladen. Als Mitglied des Haushaltsausschusses und des Finanzausschusses gebe ich gerne einen Einblick in die aktuelle Debatten und werde dabei ganz besonders über den Bundeshaushalt sprechen.

Das Waldhorn erreichen Sie in ca. 10 Laufminuten vom Plochinger Bahnhof aus. Per Fahrrad vom S-Bahnhof Plochingen sind es 4 Minuten, jeweils vorbei am Hundertwasserhaus. Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen!