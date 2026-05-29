VENI CREATOR SPIRITUS . ORGELKONZERT 

Morgen Samstag, 30. Mai 2026, spielt Münsterorganist ein Orgelkonzert zu Pfingsten und Trinitatis. Auf dem Programm stehen von Olivier Messiaën „Dieu est saint“ aus den „Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité“ und „Prière après la communion“ aus dem „Livre du Saint Sacrement“, von Samuel Scheidt der Hymnus „Veni creator spiritus“ SSWV 153, von Johann Sebastian Bach Praeludium & Fuge Es-Dur BWV 552, und von Sigfrid Karg-Elert die Choralimprovisation „Jesu meine Freude“ Op.65.

Die weiteren Konzerte:

Samstag, 6. Juni 2026, SAXOPHON . ORGEL, Der Stuttgarter Jazzsaxophonist Ekkehard Rössle improvisiert zusammen mit Münsterorganist Felix Muntwiler, Orgel, inspirierende lebendige Klänge mit ihren Instrumenten.

Samstag, 13. Juni 2026, FLÖTENUHR | Orgelkonzert | Joseph Haydn, Wolfgang Amadé Mozart, Carl Philipp Emanuel Bach, Ludwig van Beethoven | Felix Muntwiler, Orgel

Samstag, 20. Juni 2026, OBOE | Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Eduard Grieg. Felix Mendelssohn Bartholdy, Joseph Noyon, Eric Satie | Sieglinde Ackermann, Oboe, Felix Muntwiler Orgel

Samstag, 27. Juni 2026, GREGORIANIK – ORGEL Gregorianik, Orgelmesse von François Couperin | Schola Gregoriana

Die Samstagsmatinéen beginnen jeweils um 11.15 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.