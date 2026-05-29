Vdk Mettingen Juni Stammtisch

Foto: R.Sp.

Liebe VdK Mitglieder,

zu unserem Juni Stamtissch am Dienstag 2. Juni 2026, laden wir gans herzlich ein. Wir treffen uns an diesem Dienstag bereits um 11:00 Uhr im Restaurant Schlemmertöpfle in Mettingen, da wir Ihre Anmeldungen zu unserem Sommerausflug nach Speyer entgegennehmen. Für die Mettinger Mitglieder ist der Ausflugstermin der Donnerstag 2. Juli 2026 .Nach dem Stammtisch besteht eine weitere Anmeldegelegenheit von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr in unserem VdK Büro in Esslingen am Blarerplatz 2 . Den Programmablauf des Ausfluges haben wir Ihnen in der letzten Ausgabe der Zwiebel beschrieben. Natürlich freuen wir uns bei diesem Termin am 2.Juli auch über Anmeldungen vonNichtmitgliedern oder Gästen aus anderen VdK Ortsverbänden. Wir hoffen auf Ihre zahlreichen Anmeldungen und freuen uns auf einen schönen Tag mit Ihnen. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Herzliche Grüße Ihr Vdk Vorstand.