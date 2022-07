VCD e.V. beim Esslinger Umwelt-und Klimatag am 23.

Foto:

Esslingen hat die Aufgabe Mobilität menschen- stadt und klimafreundlich zu organisieren. Damit Esslingerinnen und Esslinger zukünftig für die Mehrzahl der Wege ÖPNV, Rad und zu Fußgehen wählen muss dies bekanntermaßen spürbare Vorteile gegenüber dem Autofahren haben.

Stadtplanungsamt und die Stabsstelle Mobilität haben in den vergangenen Monaten den GemeinderätInnen dazu eine Reihe von Konzepte und Maßnahmen vorgelegt und das Landesverkehrsministerium arbeitet an der ÖPNV-Strategie 2030. Ziel ist eine Verdoppelung der ÖPNV Kapazitäten bis 2030. Sobald die Finanzierungs- und Förderinstrumente zur Verfügung stehen könnten wir in Esslingen mit unserem ab 2023 klimaneutralen Hybrid-Oberleitungsbussen dort voranschreiten mit weiteren erheblichen Angebotsverbesserungen.

Wir freuen uns auf einen interessanten Austausch mit Ihnen am Samstag den 23.7. beim Esslinger Umwelt-und Klimatag, zwischen 10 und 17 Uhr am VCD e.V. Stand vor dem Amtsgericht in der Ritterstraße. Herzliche Einladung!