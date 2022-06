VCD bei Exkursion zur Verkehrswende Freiburg

Foto: Petra Schulz VCD Esslingen

Am ersten Wochenende im Juni hatte die Initiative Fuß- und Radentscheid Freiburg alle Verkehrswende-Initiativen im Ländle zum Exkursion eingeladen. Auch vom Ökologischen Verkehrsclub VCD in Esslingen waren wir mit 3 Aktiven im schönen Freiburg dabei.



So konnten wir uns vor Ort davon überzeugen, dass Freiburg sich zu einen bemerkenswerten Umbau der Infrastruktur aufgemacht hat. Das Maßnahmenbündel besteht z. B. aus zahlreichen verkehrsberuhigten Bereichen mit Modalfiltern, Gehwegnasen, Fahrradstraßen, vielen zusätzlichen Parklets, konsequenter Tempo 30 Überwachung und Radvorrangrouten auf vielen wichtigen Alltagsverbindungen. Das macht Freiburg an vielen Stellen schöner, grüne und leiser, denn es bewirkt schon heute, dass Freiburgerinnen und Freiburger deutlich häufiger das Zufußgehen und Radfahren anstatt dem Auto wählen um von A nach B zu kommen. Viele Radverbindungen sind Fahrradstraßen oder von Gehwegen und Fahrbahn getrennt. Deshalb wird auch kaum auf dem Gehweg geradelt. Gerade Eltern mit Kindern fühlen sich auf den geschützten Radwegen sicher. Das macht das Zufußgehen in Freiburg sehr angenehm. In Esslingen sind hingegen z.B. am Neckaruferweg diese erwünschten Fortbewegungsarten auf den völlig überlasteten 3m schmalen Uferweg zusammengepfercht.

Ein gutes Vorbild für Esslingen ist die, in eine Radspur umgewidmete, Kfz-Fahrspur am Schlossbergring. Bis vor einigen Monaten war dort das Radfahren auf der Fahrbahn für die meisten Menschen ein Horrorvorstellung. Wie man das auch von der Esslinger Kiesstraße kennt, trauten sich nur wenige aufs Rad oder flüchteten auf den Gehweg oder in die parallel verlaufende Fußgängerzone. Seit einiger Zeit gibt es jetzt eine Trennung von Fuß- und Radverkehr am Schlossbergring. Eine der vier Fahrspuren wurde in einen Radspur umgewidmet. Das könnte eine Blaupause für Esslingen sein.