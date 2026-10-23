Vapes Vapes Vapes

Foto: Til Deininger

ZuZule überreicht gesammelte E-Zigaretten zur fachgerechten und sicheren Entsorgung an den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Esslingen (kurz: AWB). Die Übergabe erfolgte im Rahmen der deutschlandweiten Aktion „Jeder Stecker zählt“. Die Aktionswoche der Stiftung ear macht auf die Gefahren aufmerksam, die eine unsachgemäße Entsorgung für Menschen, Tiere und Umwelt mit sich bringt.

Brände in Sammelfahrzeugen und an Annahmestellen für Elektro-Schrott sind keine Seltenheit.

Das Bewusstsein für die Gefahren durch Akkus in Kleingeräten wie elektrischen Zahnbürsten oder E-Zigaretten (Vapes) sei noch nicht ausreichend ausgeprägt. Deshalb landen sie viel zu häufig in der Restmülltonne,

so Tol Deininger von der AWB.

Gefahren für Menschen, Tiere und die Umwelt:

Wir haben in den vergangenen Monaten mehrere hundert E-Zigaretten im öffentlichen Raum gesammelt – im Wald, in der Stadt. Die Dinger liegen nahezu überall herum…

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Do 12.11.26 ab 20 Uhr

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So 01.11.2026, 19 Uhr

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