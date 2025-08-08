Urlaubsgebet

Foto: Jürgen Schnizler

Das braucht seine Zeit / bis die Tage den anderen Rhythmus lernen / und langsam im Takt der Muße schwingen

das braucht seine Zeit / bis die Alltagssorgen zur Ruhe finden / die Seele sich weitet und frei wird / vom Staub des Jahres

Hilf mir in diese andere Zeit Gott

lehre mich die Freude und den frischen Blick / auf das Schöne

den Wind will ich spüren und die Luft will ich schmecken

Dein Lachen will ich hören Deinen Klang

und in alledem

Deine Stille

Carola Moosbach, aus: Himmelsspuren. Gebete durch Jahr und Tag. Rechte bei der Autorin.