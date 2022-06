Upcycling-Workshop im KOMMA: Freitag 3.6. 15 Uhr

Foto: WEWWS

WEWWS, die Jugendinitiative der Nachhaltigkeitsstrategie veranstaltet am Freitag 3.6. ab 15 Uhr einen Upcycling-Workshop im KOMMA. Es gibt verschiedene Stationen, an denen man mit unterschiedlichen Materialien arbeiten und Neues gestalten kann! Anmelden kann man sich auf https://www.wir-ernten-was-wir-saeen.de/upcycling-nachmittag

Station 1: Aus Wertlosem wird Wertvolles Beim Workshop mit der Eigenwerkerei gestaltest Du aus Materialien (die wir mitbringen) oder mitgebrachten Gegenständen neue Dinge! Indem wir den Gegenstand nicht durch einen neu gekauften ersetzen, schonen wir Ressourcen und unseren Geldbeutel. Bringe einen alten Gegenstand von zu Hause mit und wir schauen gemeinsam, was wir Schönes daraus machen können.

Station 2: Bedrucke Deine Kleider Mit der Siebdruck-Technik drucken wir Symbole, Bilder oder Statements auf mitgebrachte Baumwoll-T-Shirts oder Jutebeutel. Gestalte Dein neues Lieblingskleidungsstück!

Station 3: Plastikrecycling Dessire vom Projekt Precious Plastic gibt einen Einblick in Kunststoff-Designprozesse und zeigt Dir, wie sie Verpackungsmüll in selbst angefertigten Maschinen recycelt und daraus neue Gebrauchsgegenstände produziert. Du kannst in der Werkstatt Deinen eigenen Karabinerhaken herstellen.

Kontakt: info@klimagerechtigkeit-esslingen.de

Das nächste Treffen des Bündnis für Klimagerechtigkeit findet am 13. Juni um 19 Uhr statt.

Termine der Arbeitsgruppen gerne auf Anfrage.