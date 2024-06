Upcycling – wir nähen Taschen

Foto: Sylke Conzelmann

Nähen und flicken, schwätzen und stricken – das sind offene Abende für Frauen, die gerne gemeinsam ans (Hand-)Werk gehen. Im Juni und Juli werden aus alten Landkarten Taschen entstehen. Am Donnerstag, 6. Juni um 19 Uhr in der Südkirche der Pliensauvorstadt – für Kurzentschlossene – und am Donnerstag, 11. Juli. Wegen der begrenzten Plätze ist eine Anmeldung erforderlich unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de. Der Eintritt ist frei, für Gurte und Tragebänder brauchen wir, je nach Verbrauch, einen Ersatz. Nähmaschinen sollten mitgebracht werden. Es macht Spaß.