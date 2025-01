Unterwegs für Kinderrechte – Sternsingen 2024-1

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit; Matthias Vetter

Wenn Sterndeuter einem Stern folgen, Kamele mit den Füßen scharren – dann nahen Kaspar, Melchior, Balthasar und ihr Stern. Sie sangen Lieder und sagten ihre Sprüche auf. Zum Schluss schrieben sie mit geweihter Kreide den Segen “christus mansionem benedicat – Christus segne diese/s Wohnung/Haus” an die Türen.

Die gesammelten Gelder sind in diesem Jahr für Projekte bestimmt, die Kinderrechte stärken. Ein warmes Essen, der Besuch der Schule, eine gute Gesundheitsversorgung und ein Zuhause – für uns nahezu selbstverständlich. Aber nicht einmal in Esslingen ist das immer gegeben – man muss nur genau hinsehen. Aber auch bestehende Partnerschaften des Kindermissionswerkes, das die Verantwortung für die Verteilung der Spendengelder übernimmt, werden weiterhin unterstützt, damit auch die Kinder weltweit ein besseres Leben führen können.

Ihr, liebe Sternsingerinnen und Sternsinger unserer Kirchengemeinde, seid richtig fleißig gewesen und habt jede Menge Spendengelder eingesammelt. Unterwegs waren in St. Paul, St. Katharina und St. Maria 1 Kinder- und 1 Erwachsenengruppe in unterschiedlicher Besetzung. Am 2. Januar wurden die Sternsinger von Oberbürgermeister Matthias Klopfer am Neuen Rathaus empfangen, wo die Gruppen aus den Esslinger Kirchengemeinden ein Ständchen sangen. Nachdem der Haussegen geschrieben, die Kässchen gefüllt und die Taschen mit Süßigkeiten verstaut waren, machten sich Alle auf, um auch der Polizeidirektion Esslingen die besten Wünsche für das neue Jahr zu überbringen. Dort wurden die Sternsinger von den Mitarbeitern empfangen. Viele Kollegen nahmen sich die Zeit, um dem Gesang der Könige aus dem Morgenland und ihrem Stern zu Lauschen. Sonntag, 05. Januar stand der Besuch im Haus Obertor beim Gottesdienst auf dem Programm mit anschließendem Besuch auf den einzelnen Stationen. Am Dreikönigstag zogen die Sternsinger:innen zusammen mit Pfarrer Möhler zu festlichen Posaunenklängen im Münster St. Paul ein und gestalteten den Gottesdienst mit.