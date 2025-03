Unterwegs für die Esslinger Vereine

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit, Freie Wähler

Vereine, die in Esslingen eine Festlichkeit oder Veranstaltung planen, stehen vor der Frage, wo könnte diese Veranstaltung stattfinden und was kostet uns das? Blickt man in die Gebührenordnung für die verschiedenen Hallen, dann dürfte jedem Schatzmeister des Vereins schwindelig werden. Ohne finanzielle Unterstützung und Sonderkonditionen wird sich eine Vereinsveranstaltung nicht mehr finanzieren lassen. Grund genug für die KollegInnen und Kollegen der CDU-Fraktion hier einen Aufschlag zu machen, dass Vereine sich das auch weiterhin leisten können. Gerne unterstützt die Fraktion der Freien Wähler diesen Vorschlag und war auch bereits in die Vorplanungen eingebunden. Stadtrat Marco Di Pilla betonte, dass „eine Förderung der Vereine auch eine Stärkung der Stadtgesellschaft ist. Ohne Ehrenamt wäre ein so vielfältiges Vereinsleben in Esslingen nicht möglich und Vereine brauchen Bühnen und Plätze, wo sie Ihr Können darbieten könnten. Zu akzeptablen Preisen, wo auch noch Etwas in der Vereinskasse bleibt.“ Wenn Vereine dann Hallen im Esslinger Umfeld anmieten müssen, weil dort die Mietpreise niedriger sind, dann ist das ein Armutszeugnis für die Stadt. Und es trifft am Ende wieder die Gesellschaft, denn es fehlen Mieteinnahmen im Haushalt und das kulturelle Leben in unserer Stadt schrumpft. Es ist also höchste Zeit, dass sich was dreht – und wir bleiben dran.