Unterwegs auf den Feldern und Fluren

Foto: Bildquelle: Archiv St. Katharina

Evang. und Kath. Kirche in RSKN

Gemeinsam mit den evangelischen Geschwistern feiern wir Christi Himmelfahrt gemeinsam und machen uns auf den Weg der Öschprozession in ökumenischer Verbundenheit.

Wir beginnen am Fest Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 18. Mai 2023 um 9.00 Uhr in St. Katharina. Mit Jesu Botschaft sind wir singend und betend auf den Fluren unterwegs. Die Stadtkapelle Esslingen und der Münsterchor St. Paul werden uns musikalisch begleiten. Unterbrochen durch eine Station am Ortsrand führt die Prozession zum Feldkreuz auf der Neckarhalde (beim Kinderspielplatz Ende Heidestraße). Dort feiern wir Eucharistie – die evangelischen Geschwister laden wir herzlich und gastfreundlich zur Mitfeier des Abendmahles ein. Über eine Station im Höfle des Wohnstiftes Radäcker/Katharinenstift ziehen wir zur evangelischen Kirche in Sulzgries, wo der gemeinsame Gottesdienst seinen Abschluss findet. Wir freuen uns auf viele Mitfeiernde und laden herzlich ein!

Im Anschluss öffnet das Gemeindefest rund um das Gemeindehaus St. Katharina seine Pforten. Leckereien vom Grill und Maultaschen stehen wieder auf der Speisekarte, am Salat- oder Kuchenbuffet oder an der Getränketheke kann man sich ebenfalls stärken. Herzliche Einladung.

Helfende Hände beim Fest an den Verkaufsständen (Schichtbetrieb) sind herzlich willkommen. Anmeldelisten hängen in St. Katharina am Schriftenstand aus oder werden telefonisch unter: 0711-379850 angenommen.