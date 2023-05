Unsere Jugend zu Gast im Ryoan-Dojo Esslingen

Foto: S. Çopur

Der Ryoan-Dojo Esslingen e.V. ist ein Verein für Kampfkunst und Gewaltprävention. Der Name ist hier tatsächlich Programm. Ein hochmotiviertes Trainer-Team bringt hier in familiärer Atmosphäre einer buntgemischten Mitgliederschar die japanische Kampfkunst Jiu-Jitsu näher. Auf der Suche nach einem kurzen Einblick in die Selbstverteidigung für unsere jungen Frauen haben wir uns auf Grund der überaus positiven Erfahrung mit dem Ryoan-Dojo für einen dreistündigen Crashkurs in Esslingen-Zell entschieden. Drei Trainerinnen haben unseren 20 Mädels die Grundzüge einer erfolgreichen Gewaltprävention und Selbstverteidigung beigebracht. So haben wir gelernt, dass man mit einem selbstbewussten Auftritt und einer lauten Stimme durchaus für Abschreckung sorgen kann. Sollte es aber zu einer Gefahrensituation kommen, wissen unsere Mädchen nun auch, wie sie mit Abwehr-, Schock- und Falltechniken möglichst heil aus der Situation herauskommen. Wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich bei der Leitung des Ryoan-Dojo und natürlich auch den Trainerinnen Lara, Enise und Luisa für diesen unterhaltsamen und gleichzeitig sehr aufschlussreichen Einblick in die Welt des Jiu-Jitsu.