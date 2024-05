“Unkraut” auch mal stehen lassen!

Foto: oh

Im Bewusstsein vieler Menschen ist es fest verankert: “Unkraut” im eigenen Garten und in öffentlichen Grünanlagen muss bekämpft, beseitigt, am besten ausgerottet werden! Und wenn es keinen bequemeren und schnelleren Weg dafür gibt, dann eben auch mittels chemischer Herbizide.

Aber das ist nicht wirklich zu Ende gedacht: Die Missverständnisse beginnen leider schon beim volkstümlichen Begriff “Unkraut”, denn damit wird eine ganze Gruppe von Pflanzen als schlecht und schädlich abgestempelt. Pflanzenkundige sprechen daher lieber von “Wildkräutern” oder “Beikräutern”.

Trotzdem weiß jeder Gartenfreund: Wildkräuter können lästig sein, können viel Arbeit machen, können in unerwünschte Konkurrenz treten zu den erwünschten Kulturpflanzen. Aber – mit etwas Erfahrung, und mit etwas Ausdauer und Geduld, kann man mit den Kräften der Natur – darunter zu verstehen auch die zum Teil erstaunlich vitalen Wildkräutern – zu einem für beide Seiten funktionierenden Verhältnis kommen. Davon kann dann ein gesunder Garten nur profitieren, denn: Wildkräuter sind die Helden der Artenvielfalt! Viele Insektenarten sind auf sie angewiesen – fehlt ihnen diese Hauptnahrungsquelle, haben es die früher noch sehr vielen unterschiedlichen Arten von Bienen, Schmetterlinge und Hummeln sehr schwer. Wilde Pflanzen ziehen die Vielfalt regelrecht an, und machen den eigenen Garten damit auch weniger anfällig für Schädlinge. Kontrolliertes Wachsenlassen lautet bei Beikräutern also die Devise.

Zwei Beispiele dazu:

* Vom Nektar des Löwenzahns ernähren sich über 70 einheimische Arten von Wildbienen und Schwebfliegen. Und mehr als 60 verschiedene Schmetterlinge sind auf ihn angewiesen. Aber ja – sollte er überhand nehmen, sollte man ihn durch Ausstechen der Pfahlwurzel entfernen. Und seine Samenstände, die “Pusteblumen”, sollten noch vor dem Flug entfernt werden.

* Brennnesseln sind wichtig für viele Schmetterlinge wie Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs, Admiral oder Landkärtchen.