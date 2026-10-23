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Herzliche Einladung am 06.11.2026 um 19:30 Uhr zum Vortrag: „Unheilige Allianz – Linke und Islamisten vereint gegen Juden und Israel“.

Referent ist Alexander Beresowski, Journalist und stellvertretender Vorsitzender der Bundesvereinigung „Juden in der AfD“.

Die Veranstaltung befasst sich mit der These, dass sich wiederholt Allianzen zwischen Teilen der politischen Linken und islamistischen Kräften gebildet haben, die sich gegen Juden in Deutschland und den Staat Israel richten. Der Referent wird historische und aktuelle Bezüge aufzeigen und zur Diskussion stellen. Die Aktualität des Themas zeigt sich derzeit eindrücklich im In- und Ausland. In Frankreich kam es Mitte Oktober 2026 im Zuge landesweiter Proteste zu schweren Ausschreitungen. Öffentliche Gebäude wurden in Brand gesetzt – darunter das historische Rathaus von Limoges, bei dem ein polizeibekannter Linksextremist festgenommen wurde. In Marseille wurden Kirchen gewaltsam betreten, Geschäfte geplündert und eine Polizeiwache angegriffen. In Paris drangen Unbekannte in eine Synagoge ein und verwüsteten die Räume; Gebetbücher und rituelle Gegenstände wurden verstreut. In Marseille gehörten auch jüdische Geschäfte zu den geplünderten oder in Brand gesetzten Objekten. Im Gegensatz dazu gibt es keine Berichte darüber, dass Moscheen verwüstet wurden. In Berlin formieren sich nach der Abgeordnetenhauswahl Linke, Grüne und SPD zu einer möglichen neuen Landesregierung. Die Sondierungsgespräche waren von Debatten über antisemitische Vorfälle und Aussagen in den Reihen der Linken begleitet.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und einen informativen Abend. Anmeldung über https://alternative-fuer-esslingen.de/unsere-veranstaltungen/