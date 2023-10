Unglückliche Niederlage gegen Heiningen

Foto:

Nach dem Unentschieden gegen den Aufstiegsfavoriten aus Eislingen, kam ein erneutes Schwergewicht der Bezirksliga auf den Berg. Der FC Heiningen, vor zwei Jahren noch in der Verbandsliga aktiv, möchte ebenso oben mitmischen. Die Vorzeichen vor dem Spiel waren also eindeutig verteilt, auf dem Blatt Papier sollte der RSK nur ein Punktelieferant sein. Für unsere Jungs gab es jedoch nichts zu verlieren und mit Disziplin und Einsatz, wollte die junge Truppe es dem Gegner so schwer als möglich machen.

Bereits zu Beginn der ersten Halbzeit überraschte der RSK Heiningen und stand nicht besonders tief, sondern presste bereits im ersten Drittel. Anfänglich musste der Gast somit immer wieder mit langen Bällen agieren, die für unsere Abwehr ein leichtes zu verteidigen war. Heiningen störte ebenfalls den Spielaufbau des RSK, stand aber noch höher. Somit bot sich immer wieder Raum hinter der Kette, um ins Laufduell zu kommen. RSK war gut im Spiel und hielt dagegen und konnte den angesprochen Raum auch nutzen. In Minute 15 machte Kapitän Weißenborn einen Ball fest, drehte sich auf und stecke auf den mitgelaufenen Hannak perfekt durch, der mit seinem zweiten Saisontor zur Führung traf. Nur 7 Minuten später konnte unser RSK sogar noch ein Tor drauflegen. Nach einem langen Ball von Traub, unterschätze der Abwehrspieler den Ball und fiel Weißenborn perfekt vor die Füße. Weißenborn lies im Sprintduell noch zwei Gegenspieler liegen und belohnte sich mit seinem ersten Saisontor. Die Freude war groß. RSK hielt dagegen und konnte sogar doppelt in Führung gehen. In den darauffolgenden Minuten hatte der RSK zwar noch eine Chance aber Heiningen wurde stärker. Es dauerte bis zur 42. Minute, als der an diesem Tage leider nicht so souveräne Schiedsrichter, seine erste von vielen Fehlentscheidungen traf. Traub gewann ein normales Kopfballduell, welches leider als Foul geahndet wurde. Carfagna verwandelte den fälligen Freistoß. So ging es mit einem unglücklichen Anschlusstreffer in die Pause.

In Hälfte zwei wurde ein anderes Spiel geboten. RSK versuchte kämpferisch dagegen zu halten, Heiningen versuchte ihre Qualität zu zeigen. Leider wurde das Spiel immer wieder von fragwürdigen Entscheidungen des Schiedsrichters beeinflusst. Heiningen konnte in der 70 Minuten, erneut durch Carfagna, den Ausgleich erzielen. Vorausgegangen war jedoch eine Situation als Kütter im Strafraum zu Fall gebracht wurde, der Pfiff jedoch ausblieb. Es wurde nun immer schwieriger für unsere Jungs, Entlastung zu finden. So kam in Minute 75 der Siegtreffer folgerichtig zu Stande. Dieser hätte aber nicht zählen dürfen, da der Spieler den Ball mit der Hand ins Tor beförderte. In den letzten 10 Minuten wurde nochmal alles nach vorne geschmissen, leider blieb der erhoffe Lucky Punch aus. So stehen leider nach einer erneuten tollen, couragierten Leistung null Punkte auf dem Konto. Trotzdem gibt dieser Auftritt Mut und Kraft für die kommenden Gegner. Diese Mannschaft hatte nun die zweite Topmannschaft am Rande einer Niederlage. Jetzt gilt es weiter zu machen und Punkte zu sammeln.

Zum Schluss bleibt es noch Danke zu sagen. Die Erste bedankt sich vor allem bei der Zweiten, die immer für Support gut ist und auch für das leibliche Wohl sorgt. Danke an alle die da waren und uns unterstützt haben, nächste Woche geht es gegen Türkspor Nürtingen weiter.