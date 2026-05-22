… und tschüss!

Foto: Esslinger Liederkranz

Die Vorfreude steigt unter den Singbegeisterten des Esslinger Liederkranzes und der Sing-Uni Esslingen, denn sie gehen Ende Mai auf die lang ersehnte Reise nach Wales, um dort ein Konzertprojekt mit Pelenna Valley Male Choir Chor in der Partnerstadt Neath zu präsentieren. Nach dem Besuch des walisischen Chors 2024 in Esslingen freuen sich die 44 Teilnehmer/-innen des Esslinger Liederkranzes, die Freunde in Wales wiederzusehen.

Dass Musik verbindet, ist keine Neuigkeit, zudem kommen neben den gemeinsamen Proben, dem Konzert sowie “Get-together-Partys” auch Sight-Seeing und Freizeit nicht zu kurz. “In diesen Zeiten kann man die Bedeutung internationaler Kooperationen im Bereich der Kultur nicht hoch genug einschätzen”, so Chorleiterin Steffi Bade-Bräuning. Diese Projekte erinnerten uns an gemeinsame Werte sowie gemeinsam erlebte Freude, die über Ländergrenzen hinweg etabliert und gepflegt wird. Erst 2018 war der traditionsreiche Chor in der Partnerstadt Vienne zu hören, anlässlich der Feierlichkeiten zum 60.Jubliäum der Jumelage.

Der nächste Einstiegstermin für neue Sänger/-innen findet statt am Dienstag, 9.6., 18.30h in der Aula der Schule Innenstadt/ Gelände der Katharinenschule. Kontakt: sbb@sbb-musik.de