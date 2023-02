Umweltsünden mit Wirkung bis in alle Ewigkeit

Foto: Umweltbundesamt (www.umweltbundesamt.de)

In der zurückliegenden Woche war hier an dieser Stelle davon die Rede, dass wir mit jeder Kilowattstunde an Atomstrom weiteren Strahlenmüll auftürmen – obwohl es dafür aus physikalischen Gründen keine wirkliche „Entsorgung“ gibt. Selbst nach einer halbwegs sicheren Verwahrung, irgendwo tief in der Erde, wird immer noch gesucht. Diese Abfälle aus der Kerntechnik werden für Zehntausende von Jahren unsere menschliche Zivilisation bedrohen.

Aber der Atommüll ist leider nicht die einzige Umweltsünde mit Ewigkeitswirkung, die wir uns weiterhin aufbürden! Ein anderes Beispiel sind die sog. „Ewigkeits-Chemikalien“. Nie davon gehört? Dabei verwendet sie doch fast jeder, und ganz alltäglich! Ein Beispiel dafür ist das berühmte „Teflon“, eingesetzt u.a. bei der Antihaft-Beschichtung von Küchenpfannen. Andere Beispiele sind Membranen und Beschichtungen bei Polsterstoffen, Pizzakartons, Backpapier sowie bei wetterfester Outdoor-Bekleidung. Der Nutzen dabei: diese Materialien sind wasser-, fett- und schmutzabweisend – was vielfach wirklich sehr praktisch ist.

Was aber ist das Problem bei dieser Stoffgruppe der „per- und polyfluorierten Alkylverbindungen“, so der wissenschaftliche Name, auch „Fluorcarbone“ genannt, abgekürzt „PFAS“ bzw. „PFC“? Nun, solche Stoffe kommen in der Natur nicht vor – die Natur hält deshalb auch keine Mechanismen bereit, um diese abzubauen. Sie verbleiben also dauerhaft in der Umwelt, verbreiten sich über die Wasserkreisläufe, die Luft und die Nahrung überall hin – selbst in der Arktis findet man nun diese Stoffe. Einige davon sind in der Lage, in den Blutkreislauf einzudringen und sich so in Lebewesen anzureichern – auch beim Menschen. Und leider – einige sind direkt giftig! Sie beeinflussen das Hormonsystem und die Fortpflanzung, manche der Stoffe gelten als krebserregend.

EU-weit soll nun die Herstellung und Verwendung dieser Stoffe beschränkt werden. Aber wir können uns auch selbst bemühen, PFAS-frei bzw. PFC-frei einzukaufen!