“Umweltschutz” – Rückblick und Ausblick

Foto: elenabs/iStock

2025 brachte ein rundes Jubiläum für den “Bund für Umwelt und Naturschutz Dtld. (BUND)”: unser Bundesverband, also der Zusammenschluss auf nationaler Ebene, konnte auf 50 Jahre seines Einsatzes zurückblicken!

Schon seit 1975 hat dieser BUND-Bundesverband nun also Bestand. Einer der Mitgründer war übrigens Prof. Dr. Bernhard Grzimek. Und erinnert sich noch jemand an die Person von Herbert Gruhl? Er war seinerzeit nicht nur Bundestagsabgeordneter und umweltpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, sondern auch der zweite in der Reihe der BUND-Bundesvorsitzenden. Sein Buch “Ein Planet wird geplündert” hatte damals großes Aufsehen erregt, weil es einige Folgen unserer Lebens- und Wirtschaftsweisen angesprochen hatte, die uns letztlich sehr schaden. Leider sind diese Hinweise und Mahnungen heute noch genauso aktuell wie damals.

Daher an dieser Stelle ein wichtiger Hinweis: “Umweltschutz”, “Naturschutz”, “Klimaschutz” – sehr wichtige Begriffe, aber leider oft missverstanden! Denn “die Umwelt”, “die Natur”, “das Klima” – das alles entwickelte sich schon lange vor der Entstehung des Menschengeschlechts. Und wird sich noch für weitere Jahrmillionen an die jew. geophysikalischen und biologischen Bedingungen hier auf Mutter Erde anpassen. Die Evolutionsgeschichte wird also ganz sicher weitergehen – denn die Natur ist stark, geduldig und klug!

Wir Menschen müssen uns aber fragen, wie wir für uns selbst, für unsere Zivilisation!, eine zuträgliche Situation erhalten können. Denn WIR sind es, die auf ganz bestimmte Klimabedingungen angewiesen sind, und auf das Gedeihen bestimmter Pflanzen. Wozu wir fruchtbare Böden brauchen und eine große Artenvielfalt bei unseren Mit-Lebewesen, z.B. Insekten – damit unsere Lebensräume im Gleichgewicht bleiben können.

Es ist also direkt gegen unser Eigeninteresse, mit kurzsichtigem Wirtschaften das alles aufs Spiel zu setzen. Denn mit keiner Technik der Welt werden wir diese natürlichen Lebensgrundlagen ersetzen können.