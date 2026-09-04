Umfassende energetische Sanierung in Rekordzeit

Foto: Foto: Darius Heller / Zukunft Altbau

Das eigene Haus innerhalb von 22 Tagen energieeffizient sanieren. Was zunächst schwer vorstellbar klingt, kann mit präziser Planung und der parallelen Arbeit verschiedener Gewerke tatsächlich gelingen.

Wie erleben Hauseigentümer ein solches „Sanierungs-Sprintprojekt“? Die Eigentümer Jana und Dominic Deurer Oppen berichten aus erster Hand über die Sanierung ihres Hauses in Esslingen-Berkheim– von den ersten Planungsschritten bis zum Einzug in ihr energetisch modernisiertes Zuhause.

Doch kann dieses Modell mehr sein als nur ein erfolgreiches Pilotprojekt? Die Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen stellt das Konzept des Sanierungssprints vor und zeigt auf, wie sich dieser Ansatz übertragen und skalieren lässt. Dabei werden auch die Hürden diskutiert, die schnellere Sanierungen derzeit erschweren – und die Frage, ob neue Formen der Planung und Koordination dazu beitragen können, mehr Gebäude schneller auf einen energieeffizienten Standard zu bringen. Im Anschluss an den Vortrag findet eine Diskussionsrunde statt.

Datum: 08.09.2026 18:30 – 20:00 Uhr, Veranstaltungsort: Rathausplatz 14, 73728 Esslingen a. N. (ehemals: Modehaus Kögel), Veranstalter: Architects for Future Esslingen. Weitere Inforamtionen auch auf www.ksa-es.de