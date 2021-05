Ulrike Gräter – Impftermin-Engel der SPD

Foto: Gräter

Sie selbst bezeichnet sich als „Eule“, für andere dagegen ist sie ein „Engel“ – und beides trifft zu. Denn zum einen fängt Ulrike Gräters ehrenamtliche Tätigkeit für die SPD tatsächlich zu später Stunde an, zum andern ist sie für die, denen sie Impftermine vermittelt, ohne Frage ein Geschenk des Himmels. Im politischen Leben ist Ulrike Gräter Geschäftsführerin der Esslinger SPD-Gemeinderatsfraktion und beratendes Mitglied im Kulturausschuss. Seit Februar kommt eine dritte Aufgabe dazu: Für die SPD und in Zusammenarbeit mit Nicolas Fink, dem Landtagsabgeordneten und Vorsitzenden der SPD-Gemeinderatsfraktion, bemüht sie sich um Impftermine für Menschen, die bei der Suche Schwierigkeiten haben. „Ich habe erlebt“, erzählt Gräter, „wie verzweifelt viele sind, regelrechte Alpträume haben und irgendwann entnervt einfach aufgeben. Das aber darf beim besten Willen nicht sein.“

Über 100 Termine konnte Ulrike Gräter schon vermitteln. Dabei kommt ihr zugute, dass sie ein Nachtmensch und deshalb wie geschaffen dafür ist, nach Mitternacht ins Internet zu gehen. Zwei Laptops, ein Smartphone und ein altes Klapphandy sowie ein Drucker bilden das Handwerkszeug von Gräter, das sie erst gegen 1:30 Uhr beiseitelegt. Auch Nicolas Fink ist dankbar: „Natürlich melden sich in diesen Wochen und Monaten der Pandemie viele Menschen in Sachen Impfung auch bei mir. Ihnen will die SPD ein praktisches Angebot machen, sofern sie sich nicht selbst helfen können.“ Daniel Blank, Esslinger SPD-Vorsitzender, ergänzt: „Dank dem engagierten SPD-Mitglied Ulrike Gräter ist uns diese Hilfe in unglaublich vielen Fällen gelungen. Wir freuen uns, dass sie jetzt an einem zweiten Hundert Impftermine arbeitet.“

Wer Hilfe beim Suchen und Vereinbaren von Impfterminen braucht, kann sich auch weiterhin an die SPD Esslingen wenden: Unter der Telefonnummer 0711 50480035 können Sie auf einem Anrufbeantworter Ihre Bitte um Unterstützung hinterlassen. Sie werden dann zurückgerufen.