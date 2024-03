Ulla Neigenfind stellt in der dieselstrasse aus

Foto: B.zagst

Ulla Neigenfinds Bilder bestechen durch Transparenz und Dichte. Sie erschließen sich zunächst über die Farbe.

Die stellt sich dar in großer Klarheit und Harmonie und ist durch ihren transparenten Auftrag sehr fein nuanciert. Der Betrachter erlebt Leichte, Weite und Tiefe.

Tastende Linien bewegen sich suchend über das Bild. Sie erscheinen wie Wege, die ins Unbekannte führen. Im Wechsel von Ver- und Enthüllungen erschließt sich eine geheime Welt.

Sie sind herzlich eingeladen in dieses „Secret Land“ ein- zutauchen.

Vernissage: Mittwoch, 13.3.2024 um 19.30 Uhr Fragen an die Künstlerin

Ausstellungsdauer: 13.3.2024 – 11.5.2024

Die Ausstellung ist für Veranstaltungsbesucher während der Veranstaltungen zu besichtigen. Außerhalb der Veranstaltungen bitten wir um eine Terminvereinbarung unter Tel. 0711-388452