Überwinden wir das Grau….

Foto: Helga Schulz Blank

… die trüben Tage, gehen wir an die frische Luft, trotz Regen. Die Natur ist in vielerlei Hinsicht ein wahrer Gesundbrunnen. Das Rauschen eines Baches oder Wasserfalls, das Wahrnehmen von Farben und Gerüchen von Bäumen oder das Gefühl des weichen Moos-Bodens unter den Füßen löst evolutionsbedingt im menschlichen Unterbewusstsein verschiedene emotionale Reaktionen aus: Nicht nur das Aufmerksamkeitsvermögen und die emotionale Stabilität werden gesteigert, sondern auch Agressionen werden abgebaut und negative Gefühle werden durch positive ersetzt. Das ist doch genau das, was wir gerade brauchen. Wir müssen positiv denken, uns nicht herunterziehen lassen. Das Grün hält uns gesund. Sie können immer noch sehr gut nach dem Aufstehen Barfußlaufen, Tautreten im feuchten, kaltem Gras oder sogar noch Schneetreten. Dazu müssen die Füße warm sein, es reicht eine Minute in der kalten Wiese umher zu laufen. Dann müssen Sie die Füße sehr schnell erwärmen, durch dicke Socken oder sich noch einmal kurz ins Bett legen. Nach 15 Minuten sind Sie erfrischt und fit für den Tag.

Dann zu unserem Verein: Der aktuelle Vorstand kann aus persönlichen, familiären und gesundheitlichen Gründen die Arbeit nicht weiterführen. Wir suchen Menschen mit Lust auf neue Herausforderungen, Neugier und Mut, sich für die Kneipp-Idee zu engagieren.

Falls Sie sich informieren möchten, melden Sie sich bitte bei Claudia Gieseler-Christ, gieseler-claudia@web.de 017694889658 oder bei mir: Helga Schulz Blank, helgaschulzb@gmail.com 01704755442