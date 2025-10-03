Übergabe Zigarettenstummel

Foto: Sven Teufel

Vor kurzem fand eine weitere Kippen-Abgabe bei TobaCycle – Sammelsystem für Zigarettenkippen statt.



Es wurden ca. 50.000 Kippen abgegeben!

Alleine beim World Cleanup Day in Esslingen wurden ca. 4.000

Kippen eingesammelt und separiert.

In einen Container dieser Größe passen circa 1,3-1,5 Mio Kippen.

Wir sammeln nun schon seit mehr als 5 Jahren Kippen in großem Stil.

Was viele nicht wissen:

Zigarettenkippen sind sehr giftig, enthalten viele schädliche Stoffe.

Der Filter besteht aus Kunststoff. Zigaretten und deren Bestandteile bleiben oft einige Jahre in der Umwelt.

Jede Kippe kann bis zu 1.000 l Wasser verunreinigen.

Lösungen:

Taschenascher und Mülleimer benutzen.

Möglichst keine Kippe in der Umwelt und möglichst viele aufsammeln.

Wir vom ZuZule geben jährlich ca. 100.000 Kippen ab.

Unsere nächsten Termine:

Sonntag, 5.10. ZuZule Stand beim Plochinger Herbst

Samstag, 11.10. Tag der Nachhaltigkeit im Umweltzentrum Neckar-Fils, Plochingen

Freitag, 17.10. Vesperbänkle-Verkostung von leckeren pflanzlichen Brotaufstrichen

Samstag, 18.10. ZuZule Mitbring Lunch

Donnerstag, 23.10. Hafermilch-Workshop

Samstag, 1.11. Film, Musik & Talk zum Film “Glass World” im KoKi in Esslingen

Samstag, 8.11. Say Cheese! Keese-Workshop

Infos zu unseren Veranstaltungen:

www.zuzule.net -> Anmeldung unter ZuZule@mail.de