Über den Tellerrand schauen

Foto: Bildquelle: Freie Wähler Esslingen e.V.

Jedem Neuanfang wohnt ein Zauber inne – und so machte sich der Gemeinderat mit seinen Fraktionen und der Verwaltung auf den Weg zur Klausurtagung nach Schwäbisch Gmünd. Schon bei der gemeinsamen Busfahrt konnte man sich ein wenig kennenlernen – ehe es mit verschiedenen Kurzvorstellungen von Themenschwerpunkten los ging. Nach 3 Themenblöcken war Gelegenheit mit den Referenten nochmals Fragen zu klären oder Dinge nachzufragen. Ob Personalgewinnung, Kindergärten, Finanzen und größere Bauprojekte in Esslingen – es warten viele Themen darauf, dass sie angegangen werden. Am Nachmittag begrüßte der Oberbürgermeister Arnold aus Schwäbisch Gmünd seinen Amtskollegen Matthias Klopfer und den Esslinger Gemeinderat – samt Verwaltungsspitze. Und er zeigte auf dem ehemaligen Landesgartenschau-Gelände, wie ein solch großes Projekt auch die Stadtentwicklung nachhaltig prägen und aufwerten kann. Viel Grünflächen, Blumenbeete und Bäume, sowie Renaturierung der Rems – für die Bürger:innen und Touristen ein Gewinn. Beim gemütlichen Abendausklang war auch Gelegenheit, die anderen Fraktionsmitglieder mal außerhalb der Sitzungen kennenzulernen. Bei aller Unterschiedlichkeit der Meinungen in den Sitzungen – es tut auch gut, wenn man den Menschen mit seinen Werten und Vorstellungen kennt. Für den Samstagmorgen stand die Weiterentwicklung vom Klinikum, Mobilität und die Arbeit der Gremien auf dem Programm – ehe beim gemeinsamen Mittagessen nochmals auf die Klausur geblickt wurde. Hoch über den Dächern der Stadt Schwäbisch Gmünd. Ein herzliches Dankeschön richtet die Fraktion der Freien Wähler an OB Matthias Klopfer, die Bürgermeister und Referentinnen und Referenten aus den verschiedenen Ämtern. Ein besonderer Dank gilt aber auch dem Team der Geschäftsstelle Gemeinderat und ganz besonders Herrn Neldert für all die Organisation der beiden Tage in Schwäbisch Gmünd. Nun freuen wir uns auf den Austausch und die gemeinsame Arbeit – zum Wohle der Stadt und der Menschen.