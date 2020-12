U3 Betreuungsplätze ab Februar 2021 zu vergeben

Wer auf der Suche nach einem Betreuungsplatz für sein Kleinkind ist, sollte sich die Elterninitiative frischlinge e.V, näher anschauen.

Hier werden zehn Kinder im Alter von ein bis drei Jahren mit Bedacht individuell eingewöhnt, liebevoll betreut und mit Bio-Mahlzeiten aus der hauseigenen Küche bekocht. Ziel der Elterninitiative ist es, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen und für die Kinder eine verantwortungsvolle und pädagogisch hochwertige Betreuung zu schaffen.

Die frischlinge sind etwas Besonderes, da in der kleinen Gruppe von zehn Kindern und drei Vollzeit-Fachkräften mehr Zeit für die Bedürfnisse eines jeden Kindes bleibt. Der eigene Garten mit naturnahen Spielgeräten aus Holz, Outdoorküche und Hängematte lädt zum Spielen und Toben ein.

Auch in Zeiten von Corona sind die überschaubare Gruppengröße und die Initiative der Eltern ein Vorteil: So konnte dieses Jahr nach dem Lockdown auch sehr schnell wieder eine reguläre Betreuung möglich gemacht werden.

Wer Interesse an einem Vollzeitplatz hat und sich am Infonachmittag ein Bild von der Einrichtung machen möchte, meldet sich gerne per E-Mail unter platzvergabe@frischlinge-esslingen.de bei den frischlingen.