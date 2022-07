U15 tratt beim Finale des Helmut Walther Pokals an

Foto: RCO

Jan Widmann und Haris Munjakovic hatten sich über die Qualifikation am 07.05.22 mit einem guten dritten Platz zum Finale des Helmut Walther Pokals qualifiziert. Am 09.07.22 fuhren unsere beiden Nachwuchsradballer in Offenburg trotz guter Spielansätze nicht die erhofften Ergebnisse ein. Dennoch hatten sie viel Spaß am Turnier und können stolz auf die Teilnahme an der Finalrunde sein.

Gegen Lauterbach war man gleichwertig, fing sich aber das 0:1 vor der Pause und auch in der zweiten Hälfte zeigte sich das gleiche Bild und man verlor etwas unglücklich mit 0:2. Im Spiel gegen Gärtringen traf man auf einen sehr starken Gegner und lag zur Halbzeit mit 0:5 zurück. Auch in der zweiten Hälfte verhinderte Gärtringen das Angriffspiel der Oberesslinger und erzielte selbst noch 3 weitere Treffer (0:8). Waldrems begegnete auf Augenhöhe und so erzielten beide Kontrahenten jeweils einen Treffer. Nach dem Seitenwechsel nutze Waldrems alle die sich bietenden Chancen und konnte sich mit 5:1 deutlich absetzen. Auch gegen die Mannschaft aus Reichenbach (0:3) und Prechtal (0:4) zeigte sich ein ähnliches Bild. Oberesslingen konnte spielerisch gut mithalten, kleinere Unachtsamkeiten machten aber den entscheidenden Unterschied und führten zu Kontern welche die Gegner eiskalt nutzen.

Trotz einer guten spielerischen Leistung konnte man bei diesem Turnier keine Punkte einfahren und belegte leider den 6. und damit letzten Platz. Dennoch hatten Haris und Jan viel Spaß und konnten sich in einem spannenden Turnier mit starken Mannschaften messen.