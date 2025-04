U15 Radballerinnen beim BW-Pokal gefordert

Foto: RCO

Viel Vorfreude, aber auch eine gewisse Aufregung war Greta und Enie anzumerken, als sie am Samstag den 12.04.2025 beim Baden-Württemberg-Pokal an den Start gingen. Am Ende zeigten sie in einem stark besetzten Teilnehmerfeld mit viel Kampfgeist und klugem Zusammenspiel, dass sie auch mit den stärkeren Teams mithalten können.

Gleich zum Auftakt wartete mit Prechtal ein schwerer Gegner. Nach frühem Rückstand gelang der Ausgleich, ehe ein unglücklicher Ballverlust zum 1:2-Endstand führte. Auch gegen Gärtringen 2 spielten die Oberesslingerinnen stark auf. Enie traf zur Führung, Greta erhöhte nach dem Ausgleich erneut – am Ende ging die Partie nach hektischer Schlussphase mit 3:2 an unsere Radballerinnen. Gegen Gärtringen 1 sorgten zwei verwandelte Viermeter der Gegner für den 0:2-Halbzeitstand. Trotz allem Einsatz in der zweiten Hälfte blieb es bei einer 0:4-Niederlage.

In der Rückrunde war gegen Prechtal erneut alles offen, zur Pause stand es 2:3. Danach fehlte die letzte Durchschlagskraft – 2:5. Gegen Gärtringen 2 zeigte man erneut Moral: Nach frühem Rückstand verkürzte Greta, später gelang der Ausgleich zum 2:2 doch letztlich verlor man knapp mit 3:5. Im abschließenden Spiel gegen den späteren Pokalsieger Gärtringen 1 hielten die beiden sehr gut dagegen. Nach torloser erster Hälfte trennten sich die Teams mit einem verdienten 1:1.

Die beiden haben gegen zum Teil ältere und erfahrenere Gegner sehr gut mitgehalten und sich nie aufgegeben. Auch wenn es am Ende nicht für eine bessere Platzierung als den vierten Platz gereicht hat, war es eine starke Leistung – mit vielen Toren, starken Paraden und vielen engen Spielen.