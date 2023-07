U15 Junioren holt vierten Sieg in Folge

Foto: Esther Meinecke

Am vorletzten Spieltag der U15 Junioren war das Team zu Gast beim TC Altbach/Zell. Die Brüder Jonah und Fabian sicherten sich durch zwei klare Sätze ihren Sieg im Einzel.

Trotz hohen Temperaturen kämpften Samuel und Levi je nach verlorenem ersten Satz weiter. Samuel holte sich im Match-Tiebreak den dritten Einzelpunkt. Levi konnte verletzungsbedingt nicht in sein Spiel finden und verlor auch den zweiten Satz. Zum Doppel trat Jonah wieder mit Samuel im Doppel 1 an, dieses ging klar mit keinem verlorenen Spiel an den RSK.

Fabian spielte im 2. Doppel mit Paul, er kam für den verletzten Levi. In diesem Doppel ging es enger zu. Nach kämpferischen Einsatz der beiden holten sie sich den ersten Satz im Tiebreak und auch der zweite Satz konnten sie knapp mit 6:4 für sich zum Endstand von 5:1 entscheiden.