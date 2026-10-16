Turnstars kommen nach Esslingen

Foto: Georg Hrivatakis

Erst zur Weltmeisterschaft, dann nach Esslingen: Wenn am Wochenende die Turn-Weltmeisterschaft in Rotterdam beginnt, schaut auch der TSV Berkheim aufmerksam zu, denn vier Wochen später erwartet der Verein einige der WM-Turnerinnen in Esslingen. Der TSV Berkheim richtet am 14.November (ab 16 Uhr) in der Sporthalle Weil den vierten Saisonwettkampf der 1.Bundesliga aus, bei dem die Turnstars ihren Vereinsmannschaften noch zu wichtigen Punkten um die deutsche Meisterschaft verhelfen können. Die Zuschauer können sich auf Turnen der Spitzenklasse freuen.

In Esslingen fällt die Entscheidung, welche Teams ins DTL-Finale einziehen: Hinter dem Tabellenführer TG Mannheim, der aktuell auf seine stärkste Turnerin, Silja Stöhr, verletzungsbedingt verzichten muss, lauern der deutsche Rekordmeister MTV Stuttgart und Vorjahresmeister Chemnitz. Beide Mannschaften stellen das fünfköpfige deutsche WM-Team. Helen Kevric, die im August Europameisterin am Stufenbarren wurde und 2024 für Deutschland bei den olympischen Spielen in Paris turnte, geht für den MTV Stuttgart an die Geräte, ebenso wie die junge, aufstrebende Madita Mayr, die wie Helen Kevric erstmals bei einer Weltmeisterschaft dabei ist. Für Chemnitz turnen die anderen drei deutschen WM-Fahrerinnen: Karina Schönmaier (zweifache Europameisterin von 2025), Lea Quaas (Top-Scorerin des letzten Bundesliga-Wettkampfs in Ketsch) und Emma Malewski (Europameisterin am Balken 2022).

Für den TSV Berkheim ist die Veranstaltung in Esslingen das sportliche Highlight des Jahres. Die Planungen laufen seit Monaten, mehr als 100 ehrenamtliche Helfer werden im Einsatz sein. Weitere Infos und Tickets unter www.tsv-berkheim.de