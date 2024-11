Turngau-Schaubühne in Berkheim

Foto: TSV Berkheim

Morgen findet in der Berkheimer Osterfeldhalle die Turngau-Schaubühne des Turngaus Neckar-Teck statt. 19 Turn- und Showtanzgruppen aus der Region zeigen ihr Können. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr. Halleneinlass ist ab 13.45 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Veranstaltung hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Highlight im Turngau entwickelt. Vorführungen aus den verschiedensten Stilrichtungen begeistern regelmäßig sowohl das Publikum als auch die Teilnehmenden selbst, die mit viel Freude und Spaß dabei sind. Die meisten Gruppen stellt als Ausrichter der TSV Berkheim, der auch als einziger Verein mit Kindergruppen auf die Bühne kommt – den Anfang machen die Dance Minis, es folgen Dance Kids mit Darbietungen zur Eiskönigin und zum Tanzfilm Footloose und Dance Teens, die das Publikum in die rosarote Barbie-Welt mitnehmen. Auch Nachwuchsturnerinnen des Vereins treten an Balken und Boden auf. Vom TSV Berkheim sind zudem die Showtanzgruppen Emotion, Expression (mit einem Eminem-Rihanna-Mix) und Movement (mit Choreografien zu den Welthits von Abba) dabei. Ein Höhepunkt ist der Auftritt des Show-Duos “Black & White” von der Show Dance Academy Stuttgart, das Showtanz und Artistik vereint und auch bei internationalen Galas und Events auf der Bühne steht. Die Gruppe Delight vom SV Remshalden tanzt zu den Musicalmelodien aus “Tanz der Vampire” und “The greatest showman”. Der TSV Denkendorf greift bei seiner für Dezember geplanten Jahresfeier das Thema Olympia auf und gibt in Berkheim schonmal eine erste Kostprobe. Auch der TV Zell, der TV Altbach, der TSV Oberlenningen und die SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang kommen mit Showtanzgruppen in die Osterfeldhalle. Der TSV Berkheim freut sich über Ihren Besuch.