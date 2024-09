Turnen der Spitzenklasse in Esslingen

Foto: Georg Hrivatakis

Beim TSV Berkheim laufen die Vorbereitungen für zwei Top-Events im Bereich des Turnens: Der Verein richtet im Oktober den Deutschland-Pokal des Deutschen Turnerbunds aus und im November zum ersten Mal einen Wettkampf der Deutschen Turnliga DTL. Für den Deutschland-Pokal hat der Kartenvorverkauf begonnen, für den Liga-Wettkampf startet er am Montag (jeweils auf www.tsv-berkheim.de).

Doch zuvor sind die Bundesliga-Turnerinnen des TSV Berkheim in Herbolzheim gefordert, wo am 12.Oktober der nächste DTL-Wettkampf stattfindet. Aufgrund von Krankheits- und Verletzungspech ist die Saison bisher unglücklich verlaufen, so dass sich das Team aktuell leider nur auf dem Abstiegsplatz befindet. Doch die Zuversicht, den Klassenverbleib auch im zweiten Jahr nach dem Aufstieg zu schaffen, ist weiter da. In Herbolzheim müssen nun unbedingt Punkte her, um sich für den abschließenden Wettkampf in Esslingen eine bessere Ausgangsbasis zu schaffen. Der Verein wird einen Fanbus einsetzen und freut sich über alle, die mitfahren, um die Turnerinnen in Herbolzheim zu unterstützen. Kosten: Busfahrt 10 €, Eintrittskarte 15 € (ermäßigt bis 12 Jahre: 10 €). Weitere Infos und Anmeldung: www.tsv-berkheim.de

Die Entscheidung über den Klassenverbleib fällt dann am 9.November beim Heimwettkampf. Es wird eine Premiere für Esslingen: Zum ersten Mal kommt die DTL mit den deutschen Turnstars in die Stadt. Am Start sind alle deutschen Top-Teams, allen voran der deutsche Meister MTV Stuttgart, bei dem Deutschlands Rekordmeisterin Elisabeth Seitz und Olympia-Turnerin Helen Kevric im Mannschaftskader sind. Aus Kapazitätsgründen findet der Wettkampf in der Sporthalle Weil statt.

Anders ist es beim Deutschland-Pokal: Hier treten Deutschlands beste Nachwuchsturnerinnen (Altersklassen 10 bis 15) am 19. und 20.Oktober in der eigentlichen Heimhalle des TSV Berkheim an – in der Sporthalle der Schillerschule Berkheim. Hier sieht man die Stars von morgen. So war hier 2021 Helen Kevric mit dabei.