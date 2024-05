Turn-Stars von morgen in Berkheim

Foto: Georg Hrivatakis

Die Turn-Stars von morgen präsentieren sich an diesem Samstag und Sonntag in der Sporthalle der Schillerschule Berkheim. Deutschlands beste Nachwuchsturnerinnen und junge Talente aus Luxemburg treten beim 17. Internationalen Spieth-Cup zum Wettkampf an. Mehr als 180 Turnerinnen gehen an die Geräte. Zehn Landesturnverbände sind mit dabei. Das vom TSV Berkheim veranstaltete Turnier ist offizieller Qualifikationswettkampf für die deutschen Meisterschaften im Jugend- und Aktivenbereich. Die Wettkämpfe beginnen an beiden Tagen um 8.45 Uhr und gehen incl. Siegerehrung bis ca. 19.30 Uhr (Samstag) und 16.45 Uhr (Sonntag)

Auch vom TSV Berkheim sind mehrere Turnerinnen dabei: Aus der Bundesligamannschaft werden Anna-Marlen Piée, Petra Stabile und Sophie Spohn am Samstag ab 15.55 Uhr in der AK 16+ turnen. Daria Hlodik, die sich bereits für die deutschen Jugendmeisterschaften qualifiziert hat, startet in der AK 12 am Samstag ab 8.45 Uhr. Die jüngeren Jahrgänge sind am Sonntag dran: In der AK 7 sind vom TSV Berkheim Janna Müller und Mila Sassano dabei (Beginn: 8.45 Uhr). In der AK 8 turnen ab 11.45 Uhr Marie Schabert, Hanna Wöhrle, Elena Stabile und Charlotte Krug.

Der Spieth-Cup gilt als hochkarätige Nachwuchsveranstaltung. Hier turnen immer wieder Talente, die später bei deutschen Meisterschaften, Weltmeisterschaften oder olympischen Spielen antreten. So haben auch alle Turnerinnen, die an diesem Wochenende für Deutschland bei der Europameisterschaft in Italien antreten, in früheren Jahren beim Spieth-Cup in Berkheim geturnt. Auch Sarah Voss, die im August bei den olympischen Spielen in Paris antritt, war schon als 12-jährige beim Spieth-Cup am Start. Kommen Sie vorbei und erleben Sie in der Sporthalle der Berkheimer Schillerschule die künftigen Stars! Der TSV Berkheim freut sich auf Ihren Besuch. Weitere Infos (incl der genaue Zeitplan) zum Spieth-Cup finden Sie auf www.tsv-berkheim.de