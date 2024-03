Turn-Highlight in Esslingen: Die Bundesliga kommt

Foto: Georg Hrivatakis

Turnfans sollten sich schon jetzt den Termin notieren: Am 9.November kommt die erste Bundesliga der Frauen nach Esslingen. Die deutsche Turnliga DTL hat vor wenigen Tagen die Wettkampftermine der Saison 2024 bekanntgegeben: Esslingen ist als Austragungsort erstmals mit dabei. Der TSV Berkheim wird den entscheidenden vierten und letzten Wettkampf der Saison ausrichten. Wer zieht ins Finale um die deutsche Meisterschaft ein und wer steigt ab? In Esslingen fallen die Entscheidungen. Zugleich wird sich dort das Bundesliga-Team des TSV Berkheim erstmals vor Heimpublikum präsentieren und hofft dabei auf zahlreiche Unterstützung.

Das Team von Trainer Gerhard Weber steht vor seiner zweiten Saison in der Bundesliga. Diesmal geht’s am 13.April in Ketsch los. Für den zweiten Wettkampf am 25.Mai wird noch ein Ausrichter gesucht. Nach der Sommerpause und den Olympischen Spielen folgt am 12.Oktober der Wettkampf in Herbolzheim ehe es in Esslingen zum Entscheidungswettkampf kommt. Im vergangenen Jahr schafften die Berkheimerinnen am letzten Wettkampftag souverän den Klassenverbleib.

Die Planungen für das Turn-Highlight in Esslingen, bei dem neben dem Gastgeber TSV Berkheim und dem amtierenden deutschen Meister MTV Stuttgart sechs weitere Top-Mannschaften aus ganz Deutschland antreten, sind angelaufen. Geturnt wird im Sportpark Weil. Aus Kapazitätsgründen kann der Wettkampf nicht in Berkheim stattfinden. Die Halle in Weil bietet Platz für rund 1.500 Zuschauer.

Aber nicht nur die erste Bundesliga wird in Esslingen zu Gast sein. Am 9.November trifft sich im Sportpark Weil auch die komplette 2.Bundesliga zum Entscheidungswettkampf. Mit der TS NeckarGym Nürtingen und der WTG FilderNeckar sind dann zwei weitere Mannschaften aus der Region dabei. Einen Tag später folgen die Wettkämpfe der 3.Bundesliga Süd (u.a. mit dem VfL Kirchheim) und der Regionalliga Süd (u.a. mit dem TSV Wernau). Der TSV Berkheim freut sich schon jetzt auf ein tolles Turn-Wochenende in Esslingen.