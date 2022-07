Turmblasen auf der Südkirche

Foto: Cornelia Krause

Sie sind oft nur zu zweit oder zu dritt, doch der Klang ihrer Blasinstrumente entfaltet sich vom Umgang der Südkirche aus wie ein kleiner Chor. Am Sonntagmorgen spielen sie ein paar Choräle, passend zur Jahreszeit, und geben so dem Ruhetag der Woche einen feierlichen und fröhlichen Auftakt. Falls Sie sich anschließen möchten, können Sie sich im Gemeindebüro unter Tel. 39 69 73 42 weitere Informationen bekommen. Der Blick von da oben ist herrlich und reicht über das Neckartal. Und die Architektur der „Burg“ begeistert. Am 7.8. um 15 Uhr findet übrigens die nächste Kirchenführung in der Südkirche mit Karin Hinz statt.