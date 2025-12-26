Turm:Aussicht

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit

Mitglieder und Freunde der Freien Wähler trafen sich kürzlich am Nordturm der Stadtkirche St. Dionys. Das Ziel war das Erklimmen des Turmes unter fachkundiger Expertise von Frau Inge Rembold vom Team der Turmführer:innen. Die beiden Türme mit unterschiedlichen Abschlüssen überragen das Stadtbild von Esslingen. Um 1300 n. Chr. wurden die bisherigen Türme um 3 Stockwerke angehoben. Im Nordturm findet sich eine einmalige Dachkonstruktion in Form einer achtseitigen Pyramide, während der Südturm zunächst ein Fachwerkhaus mit der Wohnung des Türmers und einen umlaufenden Balkon hat, auf dem sonntags die Turmbläser ihre Choräle erklingen lassen. Verbunden sind die Türme heute durch eine Verbindungsbrücke über die man vom Nord- in den Südturm gelangen kann und die das Auseinanderweichen der Türme verhindert. Beim Aufstieg kommt man vorbei an dem ehemaligen Glockenstuhl der Osanna-Glocke. Diese Glocke wurde im 2. Weltkrieg abgenommen, um daraus Kriegsgerät herzustellen. Im Nordturm hängt auch die älteste Glocke – die Taufglocke, die bei Taufen läutet. Die Teilnehmer:innen wurden durch einen wunderbaren Blick über den Weihnachtsmarkt belohnt. Man hörte das Gebimmel vom Karussell, es lockte der Duft von gebrannten Mandeln und Melodien erklangen von den musizierenden Vereinen am Kessler-Platz. Unten angekommen hatte uns das Treiben des Weihnachtsmarktes wieder, wo wir bei einer Tasse Glühwein bei den Weingärtnern diese Turm-Führung ausklingen ließen – nicht ohne Dank an Frau Rembold und Peter Dietl für die Organisation. Die Freien Wähler wünschen den Bürgerinnen und Bürgern ein gesundes Jahr 2026. Möge das Glockenläuten in der Silvesternacht den Menschen Frieden bringen.