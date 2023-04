TSV Scharnhausen/Kemnat D1 – TSV RSK Esslingen D2

Foto:

Nachdem der Regen rechtzeitig verzogen war und die Sonne zum Vorschein gekommen ist, konnte unsere D2 in Ihrem ersten Auswärtsspiel in der Punktrunde loslegen. Mit einer konzentrierten und sehr engagierten Leistung unserer Jungs ging es mit 0:0 in die Halbzeit. Einzig und allein die Chancenauswertung war noch nicht optimal, was sich aber in der 2. Halbzeit ändern sollte. Die Jungs blieben dran und belohnten sich in der 41. und 47. Minute durch einen Doppelschlag. Trotz zahlreicher weiterer Chancen, das Ergebnis weiter auszubauen, blieb es am Ende bei einem hochverdienten 2:0 Sieg. Insgesamt war es eine von beiden Seiten fair geführten Partie unter der Leitung eines souveränen Schiedsrichters.