TSV RSK Esslingen stellt Weichen für die Zukunft

TSV RSK Esslingen

Die Fußball-Abteilungsleitung des TSV RSK Esslingen bindet Tilman Weißenborn langfristig und schafft gleichzeitig eine neue Position.

Kapitän Tilman Weißenborn wird ab 01.07.23 neuer Teammanager der Aktiven- Mannschaft und bleibt dem Verein auch als Spieler weiter erhalten. Die Abteilungsspitze treibt damit die Entwicklung des Vereins und der Mannschaften weiter voran. Abteilungsleiter Norbert Kütter sieht vor allem in Zukunft mehr organisatorische Dinge auf die Aktiven zukommen, auch in Verbindung mit dem jüngsten Aufstieg in die Bezirksliga. Tilman Weißenborn soll zudem als Bindeglied und Ansprechpartner zwischen Abteilungsleitung, Trainer und Mannschaft agieren und die Trainer bei der Kaderplanung unterstützen. Daher hat die Fußballabteilung des TSV RSK Esslingen e.V. die neue Position geschaffen und wünscht Tilman Weißenborn viel Erfolg bei seinen zukünftigen Aufgaben.