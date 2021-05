TSV RSK Esslingen – erfolgreiches Crowdfunding

Foto: TSV RSK Esslingen

Der TSV RSK Esslingen rüstet auf:

Mit einer erfolgreichen Crowdfunding-Aktion, welcher erfreulicherweise viele Spender gefolgt sind, konnten auf Platz I zwei neue Spieler-/ Auswechselbänke aufgestellt werden.

Den Aufbau übernahmen die Spieler der 1. Mannschaft mit der Unterstützung von Werner Luik, Jochen Köstle und Bernd Saam.

An dieser Stelle ein großer Dank an den Organisator dieser erfolgreichen Aktion, Denis Schuder und natürlich an alle Spender und Unterstützer, mit Hilfe deren das Projekt finanziert und realisiert werden konnte.