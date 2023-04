TSV RSK Esslingen D1 – TSV Deizisau

Foto:

Bei wechselhaftem Wetter traf unsere D1 auf die Mannschaft des TSV Deizisau. Nach anfänglichem Abtasten legte unsere Mannschaft richtig los und ging verdient mit 1:0 in

Führung. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter einen Strafstoß für uns. Im Nachschuss konnte dieser zum 2:0 verwandelt werden.

Gegen Ende der 1. Halbzeit hatte unsere Mannschaft ihre schwächste Phase und verlor stellenweise den Blick für die Mitspieler. Deizisau nutzte diese kurze Schwäche und erzielte den Anschlusstreffer. Nach der Halbzeit kam Deizisau etwas wacher auf den Platz als unsere Mannschaft. Die Folge daraus war das 2:2 für Deizisau. Allerdings war der Ausgleich gleichzeitig auch Ansporn für unsere Mannschaft sich wieder auf ihre Fähigkeiten zu konzentrieren und guten Fußball zu spielen. Leider blieben viele Torchancen ungenutzt. Kurz vor Schluss gab es dann erneut einen Strafstoß für uns, der souverän zum Siegtreffer verwandelt wurde. Gratulation an die D1 zu ihrem ersten Sieg in der Leistungsstaffel. Weiter so!