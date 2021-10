TSV RSK Esslingen: 1. Spieltag für die F-Jugend

Foto:

Der VfB Reichenbach eröffnete am vergangenen Samstag die Herbstrunde und lud die F-Jugend aus dem Kreis Esslingen zum ersten Spieltag des wfv ein. Das torreichste Spiel für den TSV RSK Esslingen lieferte die F2 gleich zu Beginn mit einem 8:0 Sieg gegen TV Nellingen. Insgesamt 3 von 5 Partien konnten die F2-Kicker für sich entscheiden. Die F1 fand hingegen nur holprig in das Turnier und musste in den ersten drei Partien gegen den VfB Oberesslingen/Zell, TV Hochdorf und TSV Denkendorf als Verlierer vom Platz gehen. Im Spiel gegen Aichwald fanden die Spieler wieder Motivation und gewannen sowohl das Spiel als auch die Rückrunde gegen den VfB Oberesslingen/Zell. Nach der langen spielfreien Pause freuen sich die Fußballkinder auf weitere 4 Spieltage.