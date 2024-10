TSV Berkheim zwischen zwei Top-Turn-Events

Foto: Bentzien

Deutschlands beste Nachwuchsturnerinnen haben sich beim Deutschland-Pokal des deutschen Turnerbunds DTB in der Berkheimer Sporthalle präsentiert. Der Gesamtsieg ging dabei in diesem Jahr an den sächischen Turn-Verband. Der TSV Berkheim bedankt sich bei allen, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Gleichzeitig richtet der Verein bereits den Blick nach vorn: Am 9./10.11. steht das nächste Top-Event an – der Bundesliga-Heimwettkampf in Esslingen.

Der TSV Berkheim richtete den Deutschland-Pokal bereits zum fünften Mal seit 2016 aus. Für dieses Engagement bekam der Verein vom DTB einen Warengutschein des Turngeräteherstellers Spieth über 500 Euro. „Wir freuen uns, immer wieder hier sein zu dürfen“, bedankte sich die Bundestrainerin für den deutschen Turn-Nachwuchs, Claudia Schunk, bei Turn-Abteilungsleiterin Renate Weber und ihrem Team.

Leider waren diesmal unter den insgesamt 125 Turnerinnen aus zwölf Bundesländern keine Berkheimerinnen am Start. Anni Bantel, die im vergangenen Jahr noch in der Altersklasse 12/13 gewonnen hatte, war zwar für den Wettkampf vom schwäbischen Turnerbund nominiert worden, fiel aber kurzfristig aus. In zwei Wochen, beim Bundesliga-Heimwettkampf in Esslingen, soll Anni Bantel wieder turnen.

Top-Scorerin mit den meisten Gerätepunkten des gesamten Wettkampfwochenendes war Maha Feniuk vom deutschen Meister MTV Stuttgart, die für den schwäbischen Turnerbund startete und in der Altersklasse 12/13 gewann. Maha Feniuk überragte vor allem mit einer starken Balkenübung ohne jeglichen Wackler, für die sie mit 14,367 Punkten die höchste Einzelwertung des ganzen Wochenendes erhielt. Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer nahm die Siegerehrung vor und gratulierte ihr zu dieser hervorragenden Leistung.

Während beim Deutschland-Pokal der Nachwuchs turnte, sind in zwei Wochen die deutschen Turnstars dran: Die Deutsche Turnliga kommt erstmals nach Esslingen. Tickets unter www.tsv-berkheim.de