TSV Berkheim will zurück in die 1.Bundesliga

Foto: Georg Hrivatakis

Es ist das Turn-Highlight des Jahres in Esslingen: Die Deutsche Turnliga der Frauen ist am 14./15.November zu Gast in der Sporthalle Weil. Deutschlands beste Turnerinnen gehen an die Geräte. 32 Mannschaften von der 1.Bundesliga bis zur Regionalliga bestreiten ihren vierten und letzten regulären Liga-Wettkampf in dieser Saison.

Der TSV Berkheim als Ausrichter der Top-Veranstaltung will dabei nicht nur ein guter Gastgeber sein, sondern selbst feiern: Die Turnerinnen des Vereins wollen den sofortigen Wiederaufstieg in die 1.Bundesliga schaffen – genau an dem Ort, an dem sie vor einem Jahr auf dramatische Weise den Klassenverbleib um winzige 25 Hundertstelpunkte verpasst hatten. Diesmal geht das Team von Trainer Gerhard Weber mit komfortablem Vorsprung als Tabellenführer der 2.Bundesliga ins Saisonfinale, das am 14.November ab 11 Uhr ausgetragen wird. Zwei der drei bisherigen Saisonwettkämpfe haben die Berkheimerinnen gewonnen, einmal waren sie Tagesdritte unter den acht Teams der Liga. In Esslingen werden sie ihren Heimwettkampf am Sprung beginnen. Am Ende soll zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte der Sprung in die höchste Turnklasse in Deutschland gelingen.

Die 1.Bundesliga turnt ab 16 Uhr in Esslingen. Spannung ist geboten, denn hinter Tabellenführer TG Mannheim liefern sich aktuell der MTV Stuttgart (mit Barren-Vizeweltmeisterin Helen Kevric) und Titelverteidiger Chemnitz (mit der Doppel-Europameisterin von 2025 Karina Schönmaier) einen engen Kampf um den zweiten Platz, der zum Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft berechtigt. Die Zuschauer können sich auf Turnen der Spitzenklasse freuen. Tickets für die Veranstaltung gibt es auf www.tsv-berkheim.de