TSV Berkheim vor Bundesliga-„Heim“-Wettkampf

Foto: Georg Hrivatakis

Die Kunstturnerinnen des TSV Berkheim bereiten sich auf den zweiten Wettkampftag in der Bundesliga vor. Erwartet wird dann das Comeback von Carina Kröll bei ihrem Heimatverein. Fünf Monate nach ihrer Schulter-Operation kehrte die 22-jährige jetzt bei den österreichischen Staatsmeisterschaften auf die große Wettkampfbühne zurück. Im Mehrkampf errang die Titelverteidigerin dabei den vierten Platz. Sie turnte die beste Balkenübung, konnte ihre gute Wertung aber im Gerätefinale nicht bestätigen und verpasste letztlich eine Medaille. Dennoch war Carina Kröll nicht unzufrieden. Da sie noch nicht wieder 100 % fit ist, war ihr vorrangiges Ziel, einfach wieder ins Geschehen einzusteigen.

Beim Bundesliga-Saisonauftakt in Regensburg erturnten sich die Berkheimerinnen auch ohne Carina Kröll einen starken sechsten Platz und entschieden dabei das wichtige Duell mit Mitaufsteiger Leipzig für sich. Nun wollen sie das auch beim zweiten Wettkampftag am 1.Juli schaffen und damit einen weiteren Schritt in Richtung Klassenverbleib gehen. Auch wenn es in Kirchheim/Teck an die Geräte geht – der TSV Berkheim betrachtet es als eine Art „Heim“-Wettkampf. Da die eigene Trainingshalle in Berkheim nicht bundesligatauglich ist und auch darüber hinaus in Esslingen in diesem Jahr kein Erstliga-Wettkampf möglich ist, ist der TSV Berkheim froh, dass es wenigstens im Kreis Esslingen eine Möglichkeit gibt, die Bundesliga-Turnerinnen live zu erleben und anzufeuern. Von den insgesamt vier Wettkampftagen in dieser Saison ist Kirchheim/Teck aus Esslinger Sicht der mit der kürzesten Anreise. Der Verein hofft deshalb, dass sich viele Fans auf den Weg dorthin machen und organisiert für den 1.Juli einen Fanbus, der in Berkheim abfährt. Interessenten können sich auf www.tsv-berkheim.de informieren und für die Mitfahrt anmelden.