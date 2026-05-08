TSV Berkheim turnt an die Tabellenspitze

Foto: Georg Hrivatakis

Das Oberliga-Turnteam des TSV setzt seine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte fort: Nach den Meisterschaften in der Landesliga 2024 und der Verbandsliga 2025 hat die zweite Mannschaft des TSV nun auch in der höheren Oberliga die Tabellenführung übernommen. Die Turnerinnen setzten sich beim Wettkampftag in Albstadt-Ebingen gegen die acht anderen Mannschaften klar durch und holten sich mit 187,42 Punkten den Tagessieg vor der TG Böckingen mit 183,72 Punkten. Damit turnen sie im Saisonfinale am 27.Juni in Öhringen erneut um den Meistertitel – diesmal in der Oberliga.

Auch in der Einzelwertung war eine Berkheimerin auf Platz eins: Daria Hlodik wurde in Albstadt Top-Scorerin des Wettkampfs. Die Berkheimerinnen dominierten vor allem an Balken und Barren und bewiesen hier technisches Können und Nervenstärke. Sara Virga Espana (Balken) und Sarah Vogel (Barren) erturnten sich jeweils die Tagesbestwertung an den Geräten.

Daria Hlodik und Sara Virga Espana sind bereits am Wochenende wieder gefordert: Beide gehen beim traditionellen SPIETH-Cup in der Berkheimer Sporthalle an den Start. Der Wettkampf gilt als Podium für die “Turnstars von morgen”: Karina Schönmeier, Helen Kevric, Emma Malewski oder Sarah Voss – nahezu alle deutschen Top-Turnerinnen traten einst in Berkheim an, bevor sie die ganz große Turnbühne betraten. Insgesamt zwölf Berkheimerinnen sind für den Wettkampf in verschiedenen Altersklassen gemeldet. Am Samstag sind ab 10 Uhr die Altersklassen 12 bis 16plus an der Reihe, am Sonntag folgen ab 9 Uhr die Altersklassen 7 bis 11, Die deutschen Leistungszentren schicken ihre besten Nachwuchsturnerinnen. In Berkheim können sie sich für die deutschen Meisterschaften qualifizieren.