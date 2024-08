TSV Berkheim startet in die Fußball-Bezirksliga

Foto: Fabian Bischofberger

Die Vorfreude ist groß, aber auch der Respekt vor der Herausforderung: Für die Fußballer des TSV Berkheim beginnt nach dem für viele Leute überraschenden Aufstieg in die Bezirksliga die neue Saison. Am Sonntag empfängt das Team um 15.30 Uhr den 1.FC Eislingen zum ersten Heimspiel. Die Berkheimer wollen sich gut präsentieren und hoffen auf zahlreiche Unterstützung. Trainer Patrick Bauer hat die Marschroute vorgegeben: “Für uns ist ganz klar, dass der Nicht-Abstieg in der Bezirksliga der nächste große Erfolg für unseren TSV Berkheim wäre. Daran arbeiten wir alle im Verein.”

Nach sieben Jahren spielt Berkheim wieder in der Bezirksliga und hat gleich ein Hammer-Auftaktprogramm. An den ersten sechs Spieltagen muss das Team gegen fünf der sechs stärksten Mannschaften aus der Vorsaison und den Landesliga-Absteiger VfL Kirchheim antreten. “Wir hoffen, dass wir eventuell das kleine gallische Dorf sein können, das die Großen ärgert”, sagt Trainer Paddy Bauer, wohlwissend um die Schwere der Aufgabe. Vier neue Spieler sollen mithelfen, das Ziel Klassenverbleib zu erreichen: Sava Papasaul, Justin Patzer (beide aus der A-Jugend des FC Esslingen), Cem Akkoc (VfB Reichenbach) und Grigorios Almpantis (TSV Uhlbach) wechselten nach Berkheim. Mit vereinten Kräften will der Verein auch in der neuen Saison erfolgreich sein: “Ich denke der Zusammenhalt des gesamten Vereins, unseres TSV Berkheim, ist unsere große Stärke”, sagt der Trainer. Beim EZ-Pokal gab die Mannschaft ein gutes Bild ab und wurde erst im Halbfinale durch den späteren Turniersieger FC Esslingen gestoppt und letztlich Vierter. In der ersten Runde des Bezirkspokals setzte sich der TSV Berkheim beim Kreisligisten TSV Notzingen klar mit 4:1 durch und zog in die zweite Runde ein. Nun geht es in der Liga los. In der Bezirksliga!